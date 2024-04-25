إلى كوماسي.. وصول بعثة الزمالك لمواجهة دريمز

الخميس، 25 أبريل 2024 - 18:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - دريمز - شيكابالا

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مدينة كوماسي الغانية، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتعادل الفريقان بلا أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية دريمز
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