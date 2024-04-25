نهاية موسم إنزو
الخميس، 25 أبريل 2024 - 16:41
كتب : FilGoal
قرر إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الخضوع لعملية جراحية لعلاج فتاق يوم الخميس.
وذكرت شبكة TyC أن الجراحة ستنهي موسمه مع تشيلسي.
وأضاف التقرير أن إنزو يعاني من فتق بين أسفل البطن والفخذ منذ نحو شهر.
إنزو فيرنانديز يسعى لأن يكون جاهزا لخوض بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين في الصيف.
وتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024. من 20 يونيو حتى 14 يوليو.
انتهاء موسم تشيلسي بالخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع جعل القرار سهلا على الجهاز الفني للزرق.
كما أن الفريق يحتل المركز التاسع ومن الصعب أن يتأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل في المباريات المتبقية من الموسم.
وظهر بطل العالم 2022 في 40 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم.
وسجل البالغ من العمر 23 عاما 7 أهداف وصنع 3.
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