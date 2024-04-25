انتهت كأس إفريقيا لليد - الأهلي (21)-(25) الترجي التونسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها الجزائر، على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز أمام وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21، ليتصدر مجموعته.

وعلى الجانب الآخر حل الترجي ثانيا في مجموعته التي تصدرها الزمالك.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في المباراة النهائية أمام الفائز من مواجهة الزمالك وأمل سكيكدة الجزائري والمقرر أن يلتقيا الساعة الثامنة مساء اليوم.

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انتهى الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي بنتيجة 10-9

انتهت المباراة بفوز الترجي التونسي بنتيجة 25 - 21 ليتأهل للمباراة النهائية.