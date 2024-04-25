لاعب مازيمبي: شعرنا بالإحباط بعد التعادل أمام الأهلي.. ومباراة العودة فرصة تاريخية

أكد بوباكار هاينيكوي مهاجم مازيمبي، أن فريقه شعر بالإحباط بعد التعادل السلبي أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بوباكار في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تجاوزنا نتيجة الذهاب، وسنعمل على الفوز إيابا للتأهل للنهائي".

وأكمل: "افتقدنا الحسم في تسجيل الأهداف ولكننا سنعمل علي عدم تكرار ذلك في العودة".

ولم يشارك بوباكار مهاجم الفريق، أساسيا في مباراة الذهاب أمام الأهلي، حيث خاض مباراة واحدة أساسيا هذا الموسم بدوري الأبطال، وإجمالي دقائق لعب 172 دقيقة في 11 مباراة.

واختتم مهاجم مازيمبي: "الحديث الذي دار بيننا نحن اللاعبون هو أهمية المباراة، وأنها فرصة ستُسجل في تاريخنا للفوز والصعود للنهائي وحسم اللقب".

ويحل مازيمبي ضيفا على الأهلي في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف النهائي.

وتأهل مازيمبي إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة بترو أتليتكو الانجولي، بعد التعادل ذهابا في الكونغو، والفوز في أنجولا بنتيجة 2-1.