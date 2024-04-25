ربيعة: سعداء بنفاد تذاكر مباراة مازيمبي.. وعلينا ألا نستقبل أي هدف

عبر رامي ربيعة قائد النادي الأهلي، عن سعادته بالحضور الجماهير الكبير المنتظر لمواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال.

ويستضيف الأهلي مازيمبي، في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حصل على موافقة بحضور 50 ألف متفرج في ستاد القاهرة لمواجهة مازيمبي.

وقال ربيعة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة: "نحن نعيش حالة من الفرحة حين نسمع أن تذاكر المباراة نفدت، سعيد بالتأكيد بحضور جمهور الأهلي المتوقع أمام مازيمبي وأقول دائما الكرة للجمهور".

وأكمل مدافع الأهلي: "مهم جدا الفوز والعمل على ألا نستقبل أي هدف".

وانتهت مباراة الذهاب بين مازيمبي والأهلي بالتعادل سلبيا دون أهداف.

واختتم ربيعة: "الأهلي يرفع دائما شعار الفوز في جميع البطولات، هذا قدرنا وسنعمل علي الفوز".