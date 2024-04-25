"حقق بطولة تاريخية".. برشلونة يعلن استمرار تشافي

عقد نادي برشلونة مؤتمرًا صحفيا اليوم الخميس، للإعلان عن استمرار تشافي هيرنانديز في منصبه كمدير فني للفريق الكاتالوني، حتى نهاية عقده 2025.

وقال تشافي خلال المؤتمر: "بعد اجتماع مع مجلس الإدارة قررت الاستمرار في عملي مع برشلونة، أؤمن أن المشروع لم ينته، حتى إن لم نفز هذا الموسم بألقاب، ولكننا حققنا ألقاب الموسم الماضي".

وكشف تشافي عن السبب وراء تراجعه عن قراره والاستمرار في منصبه: "أخبرت مجلس إدارة برشلونة أن عملي هذا الموسم لم يأت بالنتائج المنتظرة وتلقيت دعما كبيرًا وهو ما دفعني إلى تغيير قراري.. كان من المهم أن أحصل على الدعم لمواصلة هذا المشروع".

وأكد مدرب برشلونة: "لدينا القدرة جميعا لمواصلة العمل لهذا النادي وتقديم أفضل ما لدينا".

أما خوان لابورتا رئيس برشلونة فأشار إلى أن استمرار تشافي هو القرار الأنسب: "تحدثنا معه في اجتماع وهو يتمتع بالطموح والحماس منذ اليوم الأول لتوليه المهمة".

وأكمل لابورتا: "نثق في تشافي ونتمنى أن يقف وراءه كل جمهور برشلونة، وعلى ثقة بأن هذا سيوفر استقرار للفريق وتحقيق انتصارات مستقبلاً".

وأضاف: "حققنا الموسم الماضي نسخة تاريخية للدوري، وبطولة الدوري الإسباني، وسنمنح تشافي الثقة والاستمرارية".

ورد لابورتا على تصريحه السابق باختيار مدير فني بديل وإجراء تغييرات في النادي: "لا يمكنني الآن الحديث عن أسماء في الماضي أو المستقبل، لا يمكن الإعلان عن شيء قبل التوصل لنتيجة نهائية".

وأكمل تعليقه: "فيما ذكرت من قبل بتعيين بديل تشافي، كان مفاجأة لنا حين أعلن تشافي رحيله، وبالتالي وقتها كان علينا الحديث عن بدائل، وبالفعل كان هناك اسم بديل، ولكن هذا يتعلق بلحظة الشك التي مررنا بها، ولكن بعد الاجتماع معه تأكدنا من أنه سيستمر، فالمشروع لم ينته بعد".

وأردف: "حددنا سقفا للرواتب، مررنا بأوقات صعبة ماديا ولكن الآن على الجهاز الفني أن يحدد من اللاعبين الذين يمكنهم القدوم لدعم الفريق".

وعن مواجهة ريال مدريد، قال: "رحلنا بعد المباراة والمرارة في حلقنا، بسبب القرارات التحكيمية، وسنصل لأبعد مدى بخصوص ما حدث، لن نسمح بهذا النوع من القرارات الخاطئة".

واختتم: "لدينا العديد من الإيجابيات التي يمكننا الخروج بها من الموسم الحالي، لدينا فريق يمتزج فيه الخبرة والمواهب الصاعدة، نحن في وضع صعب في الدوري الإسباني، ولكننا نافسنا بقوة على كل البطولات وسنواصل الانطلاق مع تشافي، ولم يحدث منذ فترة طويلة هذا الحماس الذي يحيط بالفريق".