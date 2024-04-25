مدرب مازيمبي: الحظوظ متساوية أمام الأهلي.. ونحن أيضا نعاني من الغيابات

أكد لامين نادياي المدير الفني لمازيمبي الكونغولي، أن حظوظ فريقه متساوية مع الأهلي للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على الأهلي في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال نادياي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي: "رغم تتويج الأهلي بـ11 لقبا لكننا مستعدون للفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف: "نعلم عدد الجمهور الذي سيحضر المباراة والأهلي لديه لاعبين كبار، ولكننا سنلعب من أجل الفوز".

وحصل الأهلي على موافقة بحضور 50 ألف متفرج لمباراة العودة على ستاد القاهرة.

وأكمل مدرب مازيمبي: "لم نقدم مستوى فني جيد في مباراة الذهاب ولكننا في كامل الاستعدادا لتقديم مباراة قوية في العودة رغم عاملي الأرض والجمهور".

وانتهت مواجهة الذهاب بين مازيمبي والأهلي، في لوبومباشي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

واختتم مدرب مازيمبي: "نعاني من الغيابات مثل الأهلي، ولكن الأندية الكبيرة لا تتأثر بهذه الأمور، هدفنا هو التتويج بالبطولة، ونحن نواجه الأفضل لذلك نحن متحمسون لعودة البطولات لنا مرة ثانية".