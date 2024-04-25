كولر: وارد أن ندفع بـ عاشور والشناوي أمام مازيمبي.. واستمعت لنصيحة قمصان

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جاهزين جميع لاعبي الفريق للمشاركة أمام مازيمبي الكونغولي، باستثاء 2 لاعبين.

ويستضيف الأهلي مازيمبي، في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي: "وارد أن ندفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور أو محمد الشناوي، سوف أشاهد تدريبات اليوم ونتشاور في هذا الشأن".

وانتهت مباراة الذهاب بين مازيمبي والأهلي بالتعادل سلبيا دون أهداف.

وعلق كولر: "التعادل السلبي نتيجة خادعة للفريقين، حظوظ الفريقين متساوية لكننا نحتاج لدعم الجمهور والوصول للنهائي".

وتعافى سداسي الأهلي: ياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج من الإصابة.

وحسبما علم في الجول فإن ياسر إبراهيم، وحمزة علاء، سيغيبان عن مباراة مازيمبي، نظرا لعدم رغبة كولر في المجازفة بمدافع الفريق، فيما يعاني حارس المرمى من التهابات في الحوض وفي العضلة الضامة.

وعن الحضور الجماهير، قال كولر: "سعداء بالحضور الجماهيري المتوقع لمباراة مازيمبي".

وكان الأهلي حصل على موافقة بحضور 50 ألف متفرج في ستاد القاهرة لمواجهة مازيمبي.

وعن سر الدفع بمحمود متولي في مباراة الذهاب بعد إصابة أكرم توفيق، أوضح كولر: "دفعت بمتولي في وسط الملعب بمباراة الذهاب لأن سامي قمصان أبلغني أنه يجيد اللعب في هذا المركز، والدفع به يخضع لظروف الإصابات والمباريات".

وأكمل: "يجب الحذر من مشاركة محمود متولي، هو مصاب منذ فترة طويلة ".

واختتم: "أتمنى الفوز والوصول للعام الثاني علي التوالي لنا كجهاز فني للمباراة النهائية ونفوز باللقب الإفريقي".