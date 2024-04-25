تقارير: ليفربول سيعلن تعيين سلوت قبل نهاية الأسبوع

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزي، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد سلوت مع فينورد لا يتضمن شرطا جزائيا، ولكن سيمنحه ليفربول تعويضا ماديا.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.