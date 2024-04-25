تقارير: ليفربول سيعلن تعيين سلوت قبل نهاية الأسبوع

الخميس، 25 أبريل 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

ارني سلوت مدرب فينورد المرشح لـ ليفربول

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزي، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.

أخبار متعلقة:
أثليتك: ليفربول بدأ مفاوضاته الرسمية مع فينورد حول خليفة كلوب لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي

يأتي ذلك بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد سلوت مع فينورد لا يتضمن شرطا جزائيا، ولكن سيمنحه ليفربول تعويضا ماديا.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

ليفربول فينورد يورجن كلوب خليفة كلوب ارني سلوت
نرشح لكم
نهاية موسم إنزو كلوب: نحن بحاجة لحدوث مصائب مع مانشستر سيتي وأرسنال تين هاج يوضح أهدافه من المباريات المتبقية.. ورأيه في أداء كاسيميرو بقلب الدفاع قبل 45 مباراة متبقية.. موسم الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب
أخر الأخبار
تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى كوماسي.. وصول بعثة الزمالك لمواجهة دريمز 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام مازيمبي 56 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة لا يستبعد إعارة روكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - تأهل كهرباء الإسماعيلية للمرة الثانية.. وموقعة فاصلة ضد السويس ساعة | القسم الثاني
بنزيمة يغيب عن لقاء الشباب 2 ساعة | سعودي في الجول
توقف سلسلة البطولات.. الأهلي يخسر أمام الترجي في نصف نهائي كأس إفريقيا لليد 2 ساعة | رياضات أخرى
نهاية موسم إنزو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة