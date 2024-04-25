كلوب: نحن بحاجة لحدوث مصائب مع مانشستر سيتي وأرسنال

يدرك يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فرص فريقه في حصد لقب الدوري الإنجليزي لن تتجدد إلا إذا تعرض منافسيه مانشستر سيتي وأرسنال لعدة خسائر، وصفها بالمصائب.

وابتعد ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة جديدة ولكن تلك المرة في دربي ميرسيسايد ضد إيفرتون بهدفين دون مقابل.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هل يجب أن أقول الآن إننا في وضعنا المثالي بصراع اللقب؟ نحن بحاجة إلى حدوث مصائب لمانشستر سيتي وأرسنال".

وأضاف "نحتاج إلى الفوز بالمباريات، لأنه إذا بدأوا الآن بخسارة كل المباريات وقمنا بما فعلناه أمام إيفرتون، فلن يتغير شيء".

وتابع "موقفنا من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليس مثاليا أيضا، لذا يجب أن نلعب كرة قدم أفضل".

وواصل المدرب الألماني "يمكنك أن ترى أننا في عجلة من أمرنا أمام المرمى، وهذه مشكلة".

وأتم "لقد مضى وقت طويل على مباراتنا ضد مانشستر يونايتد، لكن منذ ذلك الحين تتاح لك العديد من الفرص وتلعب بشكل جيد حقًا ولكنك لا تحصل على أي شيء مقابل ذلك. هذا سيئ جدا، هذا لا يساعد".

وفاز إيفرتون على ليفربول بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية إيفرتون في المباراة كل من بريثوايت دومينيك كالفرت لوين.

الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة 33 في المركز الـ 16 ليبتعد عن لوتون صاحب المركز 18 المؤدي للهبوط بفارق 8 نقاط ليقترب من البقاء بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 74 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراتين.

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