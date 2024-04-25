تين هاج يوضح أهدافه من المباريات المتبقية.. ورأيه في أداء كاسيميرو بقلب الدفاع

حدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أهدافه من المباريات القليلة المتبقية بموسم الدوري الإنجليزي.

وقاد برونو فيرنانديز فريقه مانشستر يونايتد لفوز مثير على شيفيلد يونايتد برباعية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 29 للدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الجميع ينتظر الفوز من مانشستر يونايتد في كل المباريات، وينتظرون منا أيضًا التتويج بلقب بالدوري".

وأضاف "ندرك أين نقف كفريق الآن، ونحن لسنا بعيدين جدا. علينا أن نقاتل من أجل احتلال مركز يؤهلنا للعب في أوروبا".

وتابع "رغم كل المشاكل والإصابات التي نعاني منها، لا تزال أمامنا فرصتان لتحقيق هذا الهدف من خلال الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأكمل "أداء كاسيميرو في قلب الدفاع أمام شيفيلد؟ أرى أنه قدم أداءً رائعًا مع هاري ماجواير. كلاهما ظهر بمستوى مميز في قلب الدفاع".

وأردف المدرب الهولندي "لقد كانا ثابتين بالكرة وبدونها. كاسيميرو لاعب رائع، ونحن نعرف أنه قادر على لعب دوره كمدافع بامتياز".

وأشاد بنجمه برونو فيرنانديز قائلا "إنه يمر بفترة جيدة للغاية، وهو سعيد جدًا بمركزه في الملعب".

وأتم "برونو لاعب ذكي ويسجل ويصنع الأهداف، وهو مهم في التحولات الهجومية والدفاعية. أنا سعيد جدا بأدائه".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 53 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 16 في المركز الـ20 والأخير.

تقدم شيفيلد في الدقيقة 35 بهدف سجله جايدن بوجل مستغلا خطأ حارس مانشستر يونايتد أندري أونانا في تمرير الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك الحمراء.

وتعادل مانشستر يوناتيد في الدقيقة 42 بضربة رأسية بعد عرضية من أليخاندرو جارناتشو.

في الشوط الثاني عاد شيفيلد ليسجل التقدم والهدف الثاني عن طريق بن بريريتون.

لكن برونو فيرنانديز نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 61 من ركلة جزاء حصل عليها هاري ماجواير أيضا.

وأضاف برونو الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81 بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يصنع برونو فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 85 والذي سجله المهاجم راسموس هويلوند.