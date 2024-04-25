بعثة الزمالك تسافر إلى غانا لمواجهة دريمز.. وجلسة مع جوميز

الخميس، 25 أبريل 2024 - 11:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - دريمز - شيكابالا

سافرت بعثة الزمالك إلى غانا، صباح اليوم الخميس، إلى مدينة كوماسي الغانية استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك ذهابا أمام دريمز في القاهرة سلبيا دون أهداف.

وتقام مباراة العودة بين دريمز والزمالك يوم الأحد المقبل، الساعة السابعة مساءً، على ملعب بابا يارا.

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وعقد حسام المندوه أمين الصندوق بالزمالك، ورئيس بعثة الفريق المسافرة إلى غانا، جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في مطار القاهرة، قبل التحرك إلى غانا.

وشهدت الجلسة الحديث بشأن ترتيبات برنامج الزمالك في كوماسي، وأبرز ما يحتاجه الجهاز الفني واللاعبون، ومراجعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر والإقامة وملاعب التدريب والتنقلات مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري.

وتضم قائمة الزمالك المسافرة إلى غانا:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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