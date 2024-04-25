قبل 45 مباراة متبقية.. موسم الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف

كسر موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الرقم القياسي لعدد الأهداف بتاريخ المسابقة في عهدها الحديث.

فقبل 45 مباراة من نهاية موسم الدوري الإنجليزي وصل عدد أهداف الموسم إلى 1092 هدفا.

وذلك منذ اللعب بـ20 فريقا لمدة 38 جولة.

الرقم القياسي السابق تحقق في الموسم الماضي بـ1084 هدفا.

يذكر أن فريق أرسنال هو صاحب أقوى هجوم في الموسم الحالي برصيد 82 هدفا.

بينما أكثر من اهتزت شباكه هو فريق شيفيلد يونايتد بـ92 هدفا.

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو المقبل.

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