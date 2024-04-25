مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي

يستكمل فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد مشوارهما في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في الجزائر بمباراتين في نصف النهائي.

كما يعود مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي بعد غياب بسبب المشاركة في دوري الأبطال ونصف نهائي كأس الاتحاد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 25 إبريل والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

برايتون ومانشستر سيتي 9:30 عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

الدوري الإيطالي

أودينيزي وروما 8:00 مساءً عبر قناة بو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري السعودي

الرياض الأهلي 8 مساءً عبر قناة SSC Sport 1

كأس الكؤوس الإفريقية لليد رجال

الأهلي والترجي التونسي في نصف النهائي 3:00 عصرًا

الزمالك وسكيكدة الجزائري في نصف النهائي 8 مساءً

كأس الكؤوس الإفريقية لليد سيدات

الأهلي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي 7 مساءً