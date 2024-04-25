تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك إيفرتون في المباراة التي شهدت التخلي عن باقي آمال التتويج باللقب، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول دربي ميرسيسايد أمام مضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز بمتوسط تقييم بلغ 6.4 درجة.

وسجل صلاح 24 هدفا في 39 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 345 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 210 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.