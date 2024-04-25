عمرو أدهم: يجب محاسبة المسؤول عن قضية بوطيب.. وسنبشر جماهير الزمالك قريبا

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن الطريق الذي سيسلكه النادي لمحاولة حل أزمة فك القيد الجديدة.

وكان الزمالك قد أعلن إيقاف الفريق عن القيد حتى دفع غرامة 2 مليون و400 ألف يورو لخالد بو طيب لاعبه السابق.

وقال أدهم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قضية خالد بو طيب بدأت في شهر يونيو 2020 بعد أن فسخ النادي عقده من طرف واحد وقدم شكوى للاتحاد الدولي للحصول على تعويض 3.5 مليون يورو".

وواصل "بكل تأكيد كان هناك طريقة أفضل للتفاوض مع اللاعب حول كيفية إنهاء تعاقده وشكواه كانت رد فعل لما حدث".

وتابع "العقد السنوي لبوطيب مع الزمالك كان مقابل مليون و300 ألف يورو سنويا والنادي أبلغه بفسخ تعاقده في يناير 2020 واستمر لمدة عام بلا تعاقد مع أي فريق قبل أن ينضم لفريق لو هافر الفرنسي مقابل 18 ألف يورو شهريا".

واستمر "عندما تضع قضية محمد إبراهيم بجانب قضية أتشيمبونج بجانب سبورتنج لشبونة بجانب بو طيب وغيرهم ستجد أن النادي قد تكلف حوالي 6 مليون دولار بدون الاستفادة بأي شيء، يجب أن نرى من المسؤول عن ذلك الأمر والمبالغة الشديدة في العقد".

وأكمل "الحكم في قضية بوطيب بالنسبة لنا لم يكن بالأمر الجديد وكان متوقعا لأنه صدر قبل تولي المجلس مسؤولية النادي ولكننا قدما استئنافا في المحكمة لكي نؤجل القضية إلى ما بعد شهر يناير لنتمكن من فك القيد في ذلك التوقيت".

وكشف "منذ صدور الحكم ونحن نتواصل مع محامي اللاعب ولدينا فرصة للتفاوض معه حول صيغة تجنب النادي من إيقاف القيد سواء بالتقسيط أو الجدولة أو التخفيض".

وشدد "مجلس الإدارة كان أمامه شهرين فقط لينهي إيقاف القيد الماضي وعدد القضايا كان أكبر ولكن الآن أمامنا وقت أطول".

وأضاف "مجلس الإدارة يحتفظ بحقه في تحويل ذلك الملف بالكامل للجهات القضائية لحفظ حقوق النادي ومحاسبة من أخطأ".

وتابع "أريد أن أطمئن الجماهير وأقول لهم إن لدينا القدرة على التعامل مع الأمر وبإذن الله خلال فترة قريبة سنخرج ونتحدث معهم ونبشرهم بحل المشكلة".

وأتم "لم نتحدث أبدا عن بيع لاعبين لفك القيد وتركيزنا بالكامل حاليا على مواجهة دريمز فقط، ونسير أيضا بنفس خطتنا السابقة لتجديد عقود اللاعبين ولن تتأثر بالقضية".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن قضاء المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن نادي الزمالك ضد مستحقات خالد بوطيب.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com عن أولى خطوات الزمالك التي اتخذها بالفعل قبل أيام من أجل حل الأزمة مع اللاعب المغربي. (طالع التفاصيل)

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.