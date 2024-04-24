سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري

تأهل فريق سبورتنج السكندري إلى نصف نهائي الدوري السوبر لكرة السلة، بعد تخطي منافسه الجزيرة في دور الثمانية.

وفاز سبورتنج في المباراة الخامسة على الجزيرة بنتيجة 73-61، ليحسم السلسلة بنتيجة 3-2.

ووصل سبورتنج إلى نصف النهائي ليواجه الاتحاد السكندري الذي سبقه إلى الدور ذاته.

وبذلك تكون اكتملت أطراف نصف النهائي، حيث يلعب الأهلي والزمالك في المواجهة الأولى.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على سموحة، ووصل الأهلي إلى الدور ذاته بعد الفوز على المصرية للاتصالات.

أما الاتحاد فتأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على القناة.

ويحمل الأهلي لقب دوري سوبر السلة من الموسمين الماضيين.