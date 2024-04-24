سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:27
كتب : FilGoal
تأهل فريق سبورتنج السكندري إلى نصف نهائي الدوري السوبر لكرة السلة، بعد تخطي منافسه الجزيرة في دور الثمانية.
وفاز سبورتنج في المباراة الخامسة على الجزيرة بنتيجة 73-61، ليحسم السلسلة بنتيجة 3-2.
ووصل سبورتنج إلى نصف النهائي ليواجه الاتحاد السكندري الذي سبقه إلى الدور ذاته.
وبذلك تكون اكتملت أطراف نصف النهائي، حيث يلعب الأهلي والزمالك في المواجهة الأولى.
وكان الزمالك تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على سموحة، ووصل الأهلي إلى الدور ذاته بعد الفوز على المصرية للاتصالات.
أما الاتحاد فتأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على القناة.
ويحمل الأهلي لقب دوري سوبر السلة من الموسمين الماضيين.
نرشح لكم
سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL انتهت في BAL - الأهلي (85)-(79) بانجي.. ثالث مباريات المجموعة كرة سلة - بعد 3 أيام من BAL.. اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر كرة سلة - الأهلي يهزم الأهلي بنغازي في ثاني مباريات BAL سلة – الزمالك يعبر سموحة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي الدوري انتهت في BAL - الأهلي (98)-(86) الأهلي بنغازي.. ثاني مباريات المجموعة كرة سلة - أوجوستي: تعلمنا من أخطاء الموسم الماضي ضد أويلرز