برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

قاد برونو فيرنانديز فريقه مانشستر يونايتد لفوز مثير على شيفيلد يونايتد برباعية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 29 للدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 53 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 16 في المركز الـ20 والأخير.

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تقدم شيفيلد في الدقيقة 35 بهدف سجله جايدن بوجل مستغلا خطأ حارس مانشستر يونايتد أندري أونانا في تمرير الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك الحمراء.

وتعادل مانشستر يوناتيد في الدقيقة 42 بضربة رأسية بعد عرضية من أليخاندرو جارناتشو.

في الشوط الثاني عاد شيفيلد ليسجل التقدم والهدف الثاني عن طريق بن بريريتون.

لكن برونو فيرنانديز نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 61 من ركلة جزاء حصل عليها هاري ماجواير أيضا.

وأضاف برونو الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81 بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يصنع برونو فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 85 والذي سجله المهاجم راسموس هويلوند.

في مباراة أخرى نجح كريستال بالاس في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد سجلها جان فيليب ماتيتا.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 39 في المركز الـ14، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 50 في المركز السابع.

وأخيرا فاز بورنموث على ولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 45 في المركز العاشر، ويتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 43 في المركز الـ12.

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