أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

إيفرتون

ابتعد ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة جديدة ولكن تلك المرة في الدربي ضد إيفرتون.

وفاز إيفرتون على ليفربول بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي إيفرتون في المباراة كل من بريثوايت دومينيك كالفرت لوين.

أخبار متعلقة:
للمرة 17 في تاريخه.. السد بطلا للدوري القطري بعد صراع شرس في غياب تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فاتح كاراجومروك في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal يورتشيتش: لاعبو بيراميدز أبطال.. وحزين لطرد رمضان صبحي

الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة 33 في المركز الـ 16 ليبتعد عن لوتون صاحب المركز 18 المؤدي للهبوط بفارق 8 نقاط ليقترب من البقاء بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 74 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراتين.

التشكيل

بدأ ليفربول بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز.

أحداث المباراة

بدأ إيفرتون المباراة بشكل هجومي وحصل كالفر لويت على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ولكن الحكم لم يحتسبها بسبب وجوده في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 27 تمكن إيفرتون من ترجمة سيطرته بهدف أول عن طريق المدافع بريثوايت بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 58 أضاف كالفرت لوين الهدف الثاني لإيفرتون برأسية مستغلا ركنية نفذها دوايت مكنيل.

وكاد لويس دياز أن يقلص الفارق في الدقيقة 69 ولكن تسديدته ارتدت من القائم.

محاولات ليفربول للعودة في المباراة توقفت أمام دفاعات إيفرتون والحارس جوردان بيكفورد الذي وقف سدا منيعا خصوصا في الدقائق الأخيرة.

ليفربول سيلغب مباراته المقبلة ضد وست هام يوم السبت المقبل خارج ملعبه، بينما سيلعب إيفرتون مع برينتفورد على ملعبه بنفس اليوم.

إيفرتون ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (2)-(0) ليفربول تشكيل ليفربول - عودة محمد صلاح لمواجهة إيفرتون جوارديولا يؤكد غياب هالاند أمام برايتون أثليتك: ليفربول بدأ مفاوضاته الرسمية مع فينورد حول خليفة كلوب رقم قياسي ينتظر صلاح أمام إيفرتون مواعيد مباريات الأربعاء 24 إبريل - مباراتان بالدوري المصري.. وديربي ليفربول.. وتريزيجية في كأس تركيا بوكيتينو: مباراة أرسنال كانت بمثابة إهانة لنا.. وكنا ضعفاء وغير عدوانيين
أخر الأخبار
سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري 29 دقيقة | كرة سلة
كأس إيطاليا - هدفان +90 يقودان أتالانتا إلى نهائي ناري أمام يوفنتوس 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة 17 في تاريخه.. السد بطلا للدوري القطري بعد صراع شرس 55 دقيقة | الوطن العربي
في غياب تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فاتح كاراجومروك في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal ساعة | كرة سلة
يورتشيتش: لاعبو بيراميدز أبطال.. وحزين لطرد رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة