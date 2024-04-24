أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب

ابتعد ليفربول عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة جديدة ولكن تلك المرة في الدربي ضد إيفرتون.

وفاز إيفرتون على ليفربول بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي إيفرتون في المباراة كل من بريثوايت دومينيك كالفرت لوين.

الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة 33 في المركز الـ 16 ليبتعد عن لوتون صاحب المركز 18 المؤدي للهبوط بفارق 8 نقاط ليقترب من البقاء بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 74 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراتين.

التشكيل

بدأ ليفربول بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز.

أحداث المباراة

بدأ إيفرتون المباراة بشكل هجومي وحصل كالفر لويت على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ولكن الحكم لم يحتسبها بسبب وجوده في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 27 تمكن إيفرتون من ترجمة سيطرته بهدف أول عن طريق المدافع بريثوايت بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

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وفي الدقيقة الـ 58 أضاف كالفرت لوين الهدف الثاني لإيفرتون برأسية مستغلا ركنية نفذها دوايت مكنيل.

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وكاد لويس دياز أن يقلص الفارق في الدقيقة 69 ولكن تسديدته ارتدت من القائم.

محاولات ليفربول للعودة في المباراة توقفت أمام دفاعات إيفرتون والحارس جوردان بيكفورد الذي وقف سدا منيعا خصوصا في الدقائق الأخيرة.

ليفربول سيلغب مباراته المقبلة ضد وست هام يوم السبت المقبل خارج ملعبه، بينما سيلعب إيفرتون مع برينتفورد على ملعبه بنفس اليوم.