قائمة الزمالك – عودة جابر وفتوح وتواجد زيزو لمواجهة دريمز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

عمر جابر النادي : الزمالك الزمالك

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي في استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأبيض القاهرة صباح غداً الخميس متجهة إلى غانا على متن طائرة خاصة استعداداً لخوض اللقاء المرتقب أمام دريمز.

وشهدت قائمة الزمالك عودة عمر جابر وأحمد فتوح بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

كذلك تواجد أحمد سيد زيزو بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي – زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد العمل في مصر بالتوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة المقبل.

وتذع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة في النهائي مع الصاعد من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.