انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (2)-(0) ليفربول

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

ماك أليستر - ليفربول - شيفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد ليفربول في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
راديو كاتالونيا: رحيل شقيقه.. شرطان من إدارة برشلونة لاستمرار تشافي كريم وليد: مواجهة مازيمبي صعبة والتأهل لم يحسم عبد القادر: نحترم قدرات مازيمبي.. وعودة المصابين تعزز فرصنا تشكيل ليفربول - عودة محمد صلاح لمواجهة إيفرتون

نهاية المباراة

ق69.القائم يمنع تقليص الفارق من تسديدة لويس دياز.

ق58. جووووول الثاني لإيفرتون عن طريق كالفرت لوين برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووووول أول لإيفرتون عن طريق بريثوايت بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

ق7. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو لوجود حالة تسلل.

ق5. ركلة جزاااء لإيفرتون ارتكبها أليسون.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب تشكيل ليفربول - عودة محمد صلاح لمواجهة إيفرتون جوارديولا يؤكد غياب هالاند أمام برايتون أثليتك: ليفربول بدأ مفاوضاته الرسمية مع فينورد حول خليفة كلوب رقم قياسي ينتظر صلاح أمام إيفرتون مواعيد مباريات الأربعاء 24 إبريل - مباراتان بالدوري المصري.. وديربي ليفربول.. وتريزيجية في كأس تركيا بوكيتينو: مباراة أرسنال كانت بمثابة إهانة لنا.. وكنا ضعفاء وغير عدوانيين
أخر الأخبار
سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري 29 دقيقة | كرة سلة
كأس إيطاليا - هدفان +90 يقودان أتالانتا إلى نهائي ناري أمام يوفنتوس 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة 17 في تاريخه.. السد بطلا للدوري القطري بعد صراع شرس 55 دقيقة | الوطن العربي
في غياب تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فاتح كاراجومروك في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal ساعة | كرة سلة
يورتشيتش: لاعبو بيراميدز أبطال.. وحزين لطرد رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة