انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (2)-(0) ليفربول
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد ليفربول في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق69.القائم يمنع تقليص الفارق من تسديدة لويس دياز.
ق58. جووووول الثاني لإيفرتون عن طريق كالفرت لوين برأسية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27. جووووول أول لإيفرتون عن طريق بريثوايت بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.
ق7. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو لوجود حالة تسلل.
ق5. ركلة جزاااء لإيفرتون ارتكبها أليسون.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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