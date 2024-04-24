تشكيل ليفربول - عودة محمد صلاح لمواجهة إيفرتون

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

ويلتقي ليفربول مع إيفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جوديسون بارك.

ويشهد التشكيل عودة محمد صلاح بعد ان جلس على دكة البدلاء في الجولة المباراة الماضية.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون.

الوسط: كورتس جونس – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي لعب مباراة أقل.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح
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