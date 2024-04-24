قبل مواجهة دريمز.. انتظام فتوح في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم أحمد فتوح في مران الزمالك اليوم والذي أقيم على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وتعافى فتوح من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي كان قد تعرض لها خلال مواجهة الزمالك ضد الأهلي.

وأصبح فتوح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة وانتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وبدأ يوسف إبراهيم "أوباما" في المشاركة بشكل تدريجي بالمران بعد أن خضع في وقت سابق لجراحة بعد إصابته بكسر في الفك.

وأدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران.

ويعاني صبحي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على استاد القاهرة.