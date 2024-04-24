مصر تفوز على المغرب بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا للناشئين

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين تحت 17 ضد المغرب

حقق منتخب مصر الفوز على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

وتقام المباراة في الجزائر، وتلعب المباريات من 80 دقيقة فقط بواقع 4 لكل شوط.

الفوز رفع رصيد مصر للنقطة السابعة بعد تعادل مع تونس وفوزين على المغرب وليبيا.

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تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق محمد أنس السيد من ركلة حرة رائعة.

وأضاف حمزة محمد الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف طه منطق الهدف الثالث لمصر من ركلة ركنية مباشرة في المرمى.

وقلص منتخب المغرب النتيجة قبل نهاية المباراة مباشرة من ركلة جزاء.

وحصل حمزة محمد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي منتخب مصر في مباراته الأخيرة بالبطولة مع الجزائر صاحبة الأرض.

المغرب منتخب مصر للناشئين بطولة شمال إفريقيا
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