سبورت: برشلونة أغلق الباب أمام سان جيرمان بشأن لامين جمال

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

لامين جمال

أغلق برشلونة الباب أمام باريس سان جيرمان بشأن الحصول على لاعبه الشاب لامين جمال.

ويرغب النادي الفرنسي في الحصول على خدمات لامين جمال تحسبا لرحيل كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة أغلق الباب تماما أمام مسؤولي باريس سان جيرمان وأخبروهم أن لامين جمال ليس للبيع.

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خوان لابورتا رئيس برشلونة قال لصحيفة موندو ديبورتيفو من قبل: "تلقينا عرضا مجنونا لضم جمال مقابل حوالي 200 مليون يورو ورفضنا ذلك العرض بالطبع، نثق في جمال ولا نريد بيعه".

وأضاف "تلقينا عروضا أيضا لأليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو وجافي، لا نريد بيع نجومنا".

وأكمل "لا نريد بيع أي لاعب كبير، إذا سارت الأمور وفق خططنا فلن نضطر إلى بيع أي لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع إذا أراد أي لاعب الرحيل فلن نقف أمامه، لكنني لست قلقا على الإطلاق بشأن ذلك، نريد الحفاظ على نفس الفريق".

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يبحث عن معوض لكيليان مبابي الذي أصبح رحيله وشيكا في الصيف المقبل عندما ينتهي عقده، ويرى الخليفي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما هو أفضل من يعوض الجناح الفرنسي.

لامين جمال شارك مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 44 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين في جميع المسابقات.

برشلونة باريس سان جيرمان لامين جمال
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