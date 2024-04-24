بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء وذلك بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة وهو يوم المباراة، بتقديم التوقيت لمدة ساعة واحدة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6 الفضائية، وأيضا قناة تايم سبورتس عبر البث الأرضي في مصر.

ويعلق على المباراة على البث الأرضي أمير محروس.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.

ويلتقي المتأهل إلى النهائي من مواجهة الأهلي ومازيمبي مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس بفوز الترجي بهدف دون رد.