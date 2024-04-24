قبل مواجهة مازيمبي.. مؤتمر صحفي لـ كولر وربيعة

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتقرر حضور رامي ربيعة مدافع الأهلي المؤتمر الصحفي رفقة كولر، والمقرر له غدا الخميس في تمام الساعة 12:30 مساء بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.

ويلتقي المتأهل إلى النهائي من مواجهة الأهلي ومازيمبي مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس بفوز الترجي بهدف دون رد.