رانجنيك يؤكد مفاوضات بايرن.. ويوضح موقفه من منتخب النمسا

تحدث رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا عن مفاوضات نادي بايرن ميونيخ معه حول تدريب الفريق الموسم المقبل.

وذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ استقر على رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل وخلافة توماس توخيل.

وقال رانجنيك في تصريحات لموقع 90minuten: "كان هناك اتصال من بايرن وأبلغت الاتحاد النمساوي بالأمر. علاقتنا وثيقة للغاية".

وأضاف "تركيزي ينصب على المنتخب النمساوي. نحن نركز بالكامل على بطولة يورو 2024. أشعر براحة شديدة هنا في الوقت الحالي".

واستطرد "ليس هناك سبب للتفكير في الأمر بشكل مكثف وملموس".

وتابع "سأفكر في الأمر في اللحظة التي سيقول فيها بايرن (نريدك)، وبعد ذلك يجب أن أسأل نفسي: هل أريد هذا؟".

وواصل "هل سأكمل عقدي مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم حتى عام 2026؟ إذا أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا، سأناقشه أولاً مع الاتحاد النمساوي".

وأتم "الأمور المالية ليست مهمة بالنسبة لي على الإطلاق. بالنسبة لي يتعلق الأمر بأشياء أخرى، هل يمكنني أن أحدث فرقا؟ هل يمكنني تغيير شيء ما؟ هل هناك فرصة لتطوير فريق وتحقيق النجاح؟ هذا ما يحفزني، عندما لا يحفزني ذلك، فقد حان الوقت للتقاعد".

وأعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأفادلتقرير بيلد صباح الأربعاء أن إدارة بايرن عقدت اجتماعا مع رانجنيك في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أنه منذ ذلك الحين والمدرب يفكر بشكل مكثف في هذه الخطوة.

ورجح تقرير بيلد أنه من الممكن أن تتم الصفقة هذا الأسبوع إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وشدد التقرير على أن كل شيء في بايرن يتجه الآن عن رانجنيك كمدرب جديد للفريق.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت يوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونيخ يفاضل بين اسمين في عالم التدريب من أجل اختيار أحدهما لخلافة توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن بايرن دخل في مرحلة جديدة من عملية البحث عن خليفة توخيل، بوجود مرشحين اثنين فقط في الوقت الحالي.

المرشحان هما رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

لكن أستون فيلا أعلن بعدها بساعات تمديد عقد إيمري.

وكان رانجنيك قد قال قبل أسابيع، في تصريحات لقناة SPORT1 الألمانية: "هل تحدثت مع بايرن؟ لا. لماذا يجب أن يحدث ذلك".

وأضاف "أشعر بالراحة مع منتخب النمسا. عقدي يمتد حتى عام 2026".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد السابق "أهدافي مع المنتخب النمساوي مستمرة لما بعد بطولة يورو 2024".

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