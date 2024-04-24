يوكوهاما يتأهل لملاقاة العين في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل يوكوهاما إف مارينوس الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على منافسه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح في نصف النهائي.

مباراة الذهاب انتهت فوز أولسان بهدف، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بفوز يوكوهاما 3-2، لتذهب المواجهة لركلات الترجيح التي أنصفت الفريق الياباني بنتيجة 5-4.

وبذلك ضرب يوكوها موعدا مع العين الإماراتي في نهائي البطولة القارية.

ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 11 مايو على ملعب يوكوها.

بينما يقام إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 25 مايو على ملعب هزاع بن زايد.

مباراة مثيرة

بدأ يوكوهاما الذي خسر لقاء الذهاب، مباراة الإياب بقوة، فقد افتتح التسجيل بواسطة آساهي أويناكا.

بعد 8 دقائق أضاف أندرسون لوبيز الهدف الثاني للفريقن قبل أن يكمل أويناكا الثلاثية مع مرور نصف ساعة.

وقلص ماتيوس ساليس لاعب أولسان النتيجة في الدقيقة 35.

ولعب يوكوهاما بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 39 بسبب طرد لاعبه تاكومي كاميجيما.

وسجل داريان بويانيتش الهدف الثاني لأولسان من ركلة جزاء.

ولم يشهد الشوط الثاني أو الوقت الإضافي أي أهداف لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

نجح لاعبو يوكوهاما في تسجيل الـ5 ركلات بنجاح لينجحوا في التأهل للنهائي.

وكان العين قد عبر للنهائي بالفوز على الهلال السعودي 5-4 في مجموع المباراتين.