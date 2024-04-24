كسر هيمنة القطبين.. وفاة سعيد الشيشيني نجم الجيل الذهبي للمقاولون

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 15:10

كتب : FilGoal

سعيد الشيشيني مع درع الدوري

أعلن نادي المقاولون العرب، وفاة سعيد الشيشيني النجم التاريخي لذئاب الجبل، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعى المقاولون نجمه التاريخي عبر صفحته الرسمية: "ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويُعد سعيد الشيشيني أحد نجوم الجيل الذهبي التاريخي للمقاولون العرب في الثمانينيات، والذي ضم إلى جانبه بيل أنطوان، وحمدي نوح، وعلاء نبيل، ومحمد رضوان، وعبوده وغيرهم من نجوم الجيل التاريخي للمقاولون.

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وتوج الشيشيني مع المقاولون العرب بـ3 بطولات تاريخية للمقاولون، إذ توج بالدوري موسم 1982 - 1983، ليكسر هيمنة الأهلي والزمالك على التتويج بالدوري.

المقاولون أحد 5 فرق توجت بالدوري، بعيدا عن بطولات القطبين الأهلي والزمالك، حيث فاز الذئاب بالدوري، مع أندية الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي مرة وحيدة، فيما توج به الإسماعيلي 3 مرات.

كما توج الشيشيني مع المقاولون ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتين متتاليتين عامي 1982، 1983، على حساب باور ديناموز الزامبي، وأجازا التوجولي، على الترتيب.

ويعد سعيد الشيشيني هو الشقيق الأكبر لسامي الشيشيني نجم الزمالك السابق.

سعيد الشيشيني المقاولون الدوري
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