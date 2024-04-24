جوارديولا يؤكد غياب هالاند أمام برايتون

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه إرلينج هالاند سيغيب عن مواجهة برايتون يوم الخميس.

ويلعب سيتي ضد يؤيتون في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "هالاند ليس جاهزا لمباراة برايتون".

وأضاف "ليست مشكلة كبيرة لكنه غير متاح".

وتابع "جون ستونز وفيل فودين جاهزان للمشاركة ضد برايتون".

وألمح جوارديولا إلى أنه قد يدفع بتشكيل به العديد من التغييرات عن المباريات الأخيرة.

وشدد المدرب الإسباني "كل لاعب يستحق اللعب".

وأتم "لقد أمضينا ثلاثة أو أربعة أيام منذ المباراة الأخيرة ضد تشيلسي وسنرى".

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