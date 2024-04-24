معسكر لـ غزل المحلة قبل مواجهة لافيينا الحاسمة للتأهل للممتاز

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 14:01

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

غادر فريق غزل المحلة صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة القاهرة استعدادا لجولتي الحسم بدوري المحترفين.

ويدخل المحلة معسكرًا مغلقا بأحد فنادق القاهرة، قبل مواجهة لافيينا ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري المحترفين.

ويلتقي المحلة أمام لافيينا يوم الإثنين 29 إبريل، في الجولة قبل الأخيرة.

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ويقود غزل المحلة المدير الفني أحمد عيد عبدالملك، بعدما قاد لافيينا في بداية الموسم وساهم في تأهله لمرحلة الصعود.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في دوري المحترفين برصيد 46 نقطة، ويلاحقه لافيينا، وحرس الحدود، ووادي دجلة برصيد 45 نقطة لكل فريق.

وضمن بتروجيت تأهله للدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة دوري المحترفين، فيما تتنافس الفرق الأربعة على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للممتاز، والبطاقة الثالثة التي تخوض تصفيات مع أوائل مجموعات الدرجة الثانية لحسم آخر المتأهلين للممتاز.

دوري المحترفين يتكون من 20 فريقا، يلعبون الدور الأول، ليصعد الفرق العشرة الأوائل إلى مرحلة الصعود، ويخوض الفرق العشرة الأخرى مباريات لتحديد الهابطين.

وتلعب الفرق مرحلتي الصعود والهبوط بنفس نقاط الدور الأول.

غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك دوري المحترفين لافيينا
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