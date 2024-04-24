أثليتك: ليفربول بدأ مفاوضاته الرسمية مع فينورد حول خليفة كلوب

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 12:24

كتب : FilGoal

أرني سلوت - فينورد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول تحرك رسميا من أجل التعاقد مع أرني سلوت المدير الفني لـ فينورد لتدريب الفريق الموسم المقبل.

قبل أسابيع، أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكانت شبكة سكاي سبورتس كشفت يوم الثلاثاء أن ليفربول قد تحدث بشكل مباشر مع المدير الفني الهولندي.

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بينما أوضحت شبكة ذا أثليتك يوم الأربعاء أن إدارة ليفربول بدأت التفاوض مع نظيرتها في فينورد بعدما استقرت على سلوت.

وأضاف التقرير أن إدارة ليفربول تحرص على إظهار الاحترام الكامل لفينورد في ظل تواصلها مع سلوت.

البالغ من العمر 45 عامًا متحمس لتدريب ليفربول، حسب التقرير.

وأتم التقرير أن هناك مرشحون آخرون ولكن الهدف الرئيسي هو سلوت.

خطوة أخرى توضح أن الهولندي أصبح قريبا من خلافة كلوب، هي إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر يعقده سلوت يوم الأربعاء قبل مباراة فريقه يوم الخميس في الدوري الهولندي.

ولم يخرج سلوت أبدا من هولندا سواء عندما كان لاعبا أو مدربا.

ويحتل فريقه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي إذ يبتعد بفارق 9 نقاط عن بي إس في أيندهوفن.

ويتولى أرني تدريب فينورد منذ 2021 وينتهي عقده في 2026.

وحصل سلوت على بطولة الدوري الهولندي الموسم الماضي مع فينورد.

وخلال الموسم الجاري حصل على بطولة كأس هولندا.

ولا يعتبر سلوت الوحيد في قائمة ليفربول، فيوجد أيضا روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ودخل نادي وست هام في منافسة مع ليفربول من أجل التعاقد مع أموريم الموسم المقبل.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن وست هام وضع المدرب البرتغالي في قائمة الترشيحات لتدريب الفريق منافسا ليفربول.

وفي نفس السياق نفت الشبكة وجود أي اتفاق نهائي بين ليفربول وأموريم.

وعلى الجانب الآخر أيضا لم تصل مفاوضات وست هام مع أموريم لمرحلة الاتفاق.

ويتعرض ديفيد مويس مدرب وست هام لهجوم شديد من قبل جماهير فريقه بسبب النتائج غير المرضية لهم.

رد أموريم

ورد أموريم في وقت سابق على اقترابه من خلافة يورجن كلوب في ليفربول في تصريحات للصحفيين: "لم اجتمع مع مسؤولي ليفربول في أي مقابلة، ولا يوجد اتفاق، كل هذا غير صحيح".

وشدد أموريم "أنا مدرب لشبونة وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد ولم يتم الاتفاق على أي شيء".

واختتم تصريحاته بشكل قاطع "أتمنى التوقف عن استجوابي بشأن مستقبلي وهذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن ذلك".

ويتبقى لكلوب 5 مباريات فقط في مشواره مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي فقط.

ليفربول يورجن كلوب أرني سلوت
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