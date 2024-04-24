رقم قياسي ينتظر صلاح أمام إيفرتون

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إيفرتون يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

لو نجح صلاح في صناعة هدف أمام إيفرتون سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

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وشارك محمد صلاح بشكل مباشر في 6 أهداف في آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون.

إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفا.

فقط إيان راش (13) وستيفن جيرارد (9) وهاري تشامبرز (9) سجلوا أهدافا لليفربول ضد إيفرتون في الدوري أكثر من صلاح (7).

وسجل صلاح 24 هدفا في 38 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 344 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 210 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون
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