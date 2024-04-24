مواعيد مباريات الأربعاء 24 إبريل - مباراتان بالدوري المصري.. وديربي ليفربول.. وتريزيجية في كأس تركيا

يلتقي اليوم ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، من أجل مواصلة الريدز مطاردة أرسنال ومانشستر سيتي على تحقيق لقب بريميرليج.

كما يلعب الأهلي في بطولة إفريقيا للسلة، ويخوض محمود حسن تريزيجية نجم طرابزون سبور التركي مواجهة في نصف نهائي كأس تركيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 إبريل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

طلائع الجيش وإنبي 4:30 مساءً عبر قناة On Time Sport HD 2

بيراميدز وطلائع الجيش 7 مساءً عبر قناة On Time Sport HD 2

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

إيفرتون وليفربول 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 2 HD

وولفرهامبتون وبورنموث 8:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 5 HD

الدوري الفرنسي

أوليمبيك مارسيليا ونيس 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

لوريان وباريس سان جيرمان 7 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 4 HD

موناكو وليل 7 مساءً عبر قناة BeIN Sports 3 Extra

دوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس وأولسان هيونداي 12 ظهرًا عبر قناة SSC Sport 1

بطولة أفريقيا للسلة

سيتي أويلرز والأهلي 8 مساءً

نصف نهائي كأس تركيا

طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك 7:30 مساءً

كأس شمال إفريقيا تحت 17 سنة

مصر والمغرب 6 مساءً

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة