كرة طائرة - أولى تدعيمات الموسم الجديد.. الزمالك يضم تقى مدحت من الشمس

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

تقى مدحت - كرة طائرة سيدات الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع تقى مدحت لاعبة نادي الشمس لسيدات الكرة الطائرة.

وتعتبر تقى مدحت أولى تدعيمات نادي الزمالك لفريق سيدات الكرة الطائرة بالموسم المقبل.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقده مع لاعبة الشمس دون تحديد مدة التعاقد.

ووقعت تقى مدحت عقود انضمامها إلى الزمالك في حضور كل من عمرو أدهم ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة النادي.

وتعد تقى مدحت أحد أبرز اللاعبات بمنتخب مصر ونجمة فريق الشمس في الموسم الماضي.

وحصدت تقى مدحت على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية مع منتخب مصر.

كما نجحت في قيادة فريق الشمس إلى نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك.

وحققت تقى المركز الثاني رفقة فريق الشمس في بطولة كأس مصر بعد الخسارة من الأهلي في النهائي.

ويستعد فريق سيدات الزمالك بالوقت الحالي لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف صالة الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للسيدات بنهاية الأسبوع الجاري.

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