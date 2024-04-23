أرتيتا: لم نكن منضبطين في الشوط الأول.. ومن السهل إتباع أوديجارد كقائد

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبه كاي هافيرتز يساهم في كل مرحلة من مراحل اللعب.

وفاز أرسنال على تشيلسي بخمسة أهداف على ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا عقب المباراة عبر شبكة TNT سبورتس: "سعيد جدا بالفوز وبكمية الفرص التي صنعناها وسعيد بالخروج بشباك نظيفة وهذا يثبت الثبات في الأداء".

وواصل "لم نكن منضبطين في الشوط الأول ببعض الأشياء وكنا بحاجة إلى أن نكون أكثر انضباطا وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وتابع "لقد اتفقنا على أن أوديجارد لاعب يتمتع بموهبة كبيرة ويمكنه أن ينمو معنا وكنا مقتنعين إنه يستطيع إضافة شيء مميز للفريق، لقد تعامل بشكل طبيعي مع كونه القائد وهو محبوب من الجميع وبهذا الحب أصبح من السهل إتباعه من قبل الجميع".

وأكمل "هذا دربي لندن الكبير وكنا نعرف ما يعنيه للجماهير، الآن سنستمع بالفوز ونحصل على راحة ثم نستعد للمباراة المقبلة".

كما تحدث أرتيتا عبر شبكة بي بي سي وقال: "أنا سعيد جدا بالأداء الجماعي والفردي ولأنه ظهر ضد فريق كبير وأن نحصل على تلك النتيجة بذلك الأداء شيء يسعدني".

وأضاف "لقد شاهدت عدة مباريات لتشيلسي وكانوا جيدين ضد الفرق الكبيرة وكانوا يستحقون نتائج أفضل، أعتقد أنه فريق جيد ولديه أفراد جيدين مع مدرب رائع ولكن الفضل للاعبينا على أداء اليوم".

واستمر "مساهمة هافيرتز في كل مرحلة من مراحل اللعب كانت مذهلة وعندما تضيف الهدفين الذين سجلهما ويعض الربط الذي قدمه في اللحظات الكبيرة تعرف إنه كان رائعا".

وأتم "لقد قمنا بعمل رائع وأدينا عملنا والآن سننتظر نتائج مانشستر سيتي وليفربول".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراتين أقل.