وايت: هدفي في تشيلسي جاء من لمسة سيئة

شدد بن وايت لاعب أرسنال على أن هدفه الثاني ضد تشيلسي قد جاء من لمسة سيئة.

بين وايت النادي : أرسنال أرسنال

وفاز أرسنال على تشيلسي بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب الإمارات.

وسجل وايت هدفين في المباراة.

وقال وايت عبر شبكة بي بي سي: "الهدف الأول كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب ولكن الهدف الثاني كان لمسة سيئة ودخلت المرمى".

وعن أداء زميله كاي هافيرتز قال: "مذهل هو يستحق ذلك، لقد كان رائعا منذ قدومه ولن تدرك مدى جودته حتى تلعب معه".

وأضاف "الأداء كان مذهلا منا جميعا ولكن من المهم أن نستمر ونقدم أفضل ما لدينا، من الواضح إنها مباراة ضخمة ولا يمكننا إلا أن نفعل ما نقدر عليه".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراتين أقل.