وايت: هدفي في تشيلسي جاء من لمسة سيئة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

هدف بن وايت مع أرسنال ضد ليدز يونايتد

شدد بن وايت لاعب أرسنال على أن هدفه الثاني ضد تشيلسي قد جاء من لمسة سيئة.

بين وايت

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز أرسنال على تشيلسي بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب الإمارات.

وسجل وايت هدفين في المباراة.

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وقال وايت عبر شبكة بي بي سي: "الهدف الأول كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب ولكن الهدف الثاني كان لمسة سيئة ودخلت المرمى".

وعن أداء زميله كاي هافيرتز قال: "مذهل هو يستحق ذلك، لقد كان رائعا منذ قدومه ولن تدرك مدى جودته حتى تلعب معه".

وأضاف "الأداء كان مذهلا منا جميعا ولكن من المهم أن نستمر ونقدم أفضل ما لدينا، من الواضح إنها مباراة ضخمة ولا يمكننا إلا أن نفعل ما نقدر عليه".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراتين أقل.

أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بن وايت
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