الدفاع الأزرق الأسوأ في التاريخ.. أرسنال يكتسح تشيلسي بخماسية ويحتفظ بصدارته المؤقتة

حقق أرسنال فوزا كبيرا على تشيلسي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أرسنال في المباراة كل من بن وايت وكاي هافيرتز بواقع هدفين لكل منهما وهدف للياندرو تروسارد.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراتين أقل.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 47 في المركز التاسع.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بوسط ملعب مكون من توماس بارتي ووديكلان رايس، بينما قاد مودريك هجوم تشيلسي في غياب كول بالمر.

وسكنت شباك تشيلسي 57 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو أكبر عدد من الأهداف يتلقاه الفريق في تاريخه بالبطولة.

أحداث المباراة

تقدم أرسنال في الدقيقة الخامسة عن طريق لياندرو تروسارد مستغلا تمريرة من رايس ليسدد بقوة في الشباك.

وتألق بيتروفيتش ومنع فرصتين لتشيلسي في الدقيقة 26 من تروسارد وكاي هافيرتز.

وكاد إنزو فيرنانديز أن يتعادل لتشيلسي بعد ثلاث دقائق ولكنه سدد بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف أرسنال الهدف الثاني عن طريق بن وايت في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد خمس دقائق أضاف هافيرتز الهدف الثالث مستغلا انفراد بالمرمى بعد تمريرة من أوديجارد.

وفي الدقيقة الـ 65 سجل هافيرتز من جديد الهدف الرابع لتشيلسي.

وأصبح هافيرتز أول لاعب سابق لتشيلسي يسجل في مرماه هدفين بمباراة واحدة.

وأنهى وايت خماسية أرسنال في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من وايت ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.