انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) تشيلسي

يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق70. جوووول خاااامص لأرسنال عن طريق وايت بعد تمريرة رائعة من أوديجارد.

ق65. جووووول رااابع لأرسنال عن طريق هافيرتز بعد تمريرة من ساكا.

ق57. جووووول ثاااالث لأرسنال عن طريق هافيرتز بانفراد بالمرمى.

ق52. جووووول الثاني لأرسنال عن طريق بن وايت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29. فرصة التعادل تضيع من إنزو فيرنانديز بتسديدة بجوار المرمى.

ق26. بيتروفيتش يتألق مرتين ويمنع الهدف الثاني لأرسنال من هافيرتز وتروسارد.

ق 5: جوووووووول تروسارد والأول

بداية المباراة بعد قليل