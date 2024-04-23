التشكيل - رايس وبارتي في وسط أرسنال.. ومودريك أساسي مع تشيلسي في غياب بالمر

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

أعلن كل من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي أرسنال مع تشيلسي على ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل أرسنال تواجد ديكلان رايس وتوماس بارتي سويا في وسط الملعب، بيبنما يقود كاي هافيرتز الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تاكيهيرو تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.

ويغيب كول بالمر عن قائمة تشيلسي، بينما يبدأ ميهايلو مودريك كأساسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

الحارس: دجوردي بيتروفيتش.

الدفاع: ألفي جيلشريست – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز.

أمامهما: نوني مادويكي – كونور كالاجير – ميهايلو مودريك.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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