يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الزمالك لكرة اليد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد للرجال الفوز على الأبيار الجزائري بنتيجة 28-25 في المباراة الأولى للدور الرئيسي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في الجزائر.

وكان الزمالك تأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة بعد الفوز على الترجي التونسي وبي أم سي الكونغولي.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس، ويلعب ضد ثاني المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

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وتستضيف مدينة وهران في الجزائر بطولة كأس الكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

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