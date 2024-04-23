دوري المحترفين – اشتعال المنافسة على أخر مراكز الهبوط

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:11

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت مباريات الجولة السابعة لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين اليوم الثلاثاء.

وانتصر أبو قير للأسمدة على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحافظ على صدارته لمجموعة الهبوط برصيد 42 نقطة.

وعلى الجانب الآخر فاز بترول أسيوط على أسوان بهدفين دون رد ليرتفع رصيد البترول إلى 39 نقطة.

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وحقق وي فوزا صعبا على مكادي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل دكرنس مع جمهورية شبين بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد دكرنس إلى 33 نقطة ورصيد جمهورية شبين إلى 25 نقطة.

وحسم التعادل مباراة النصر للتعدين مع النجوم بهدفين لكل فريق في لقاء مثير.

وتأكد هبوط جمهورية شبين ومكادي والنجوم والنصر للتعدين ومصر للمقاصة ويتبقى الهابط السادس.

ويتكون دوري المحترفين من 20 فريقا، لتقام المرحلة الأولى من دور واحد، ليلعب أول 10 فرق في مرحلة الصعود والتي ستشهد تأهل أول فريقين إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة بالدرجة الثانية "القاهرة، وبحري، والصعيد".

أما الفرق من المركز 11 إلى 20 فيلعبون في مرحلة الهبوط، والتي ستشهد هبوط 6 فرق إلى الدرجة الثانية.

وتلعب الفرق مرحلتي الصعود والهبوط بنفس نقاط المرحلة الأولى.

دوري المحترفين مكادي وي مصر المقاصة بترول أسيوط
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