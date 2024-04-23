تين هاج: تأهلنا ضد كوفينتري لم يكن محرجا.. وأنتوني تم استفزازه

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إن تأهل فريقه ضد كوفينتري بكأس الاتحاد الإنجليزي لم يكن محرجا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على كوفينرتي بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق بعد أن تقدم فريقه بثلاثية دون مقابل.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد غدا الأربعاء على ملعب أولد ترافورد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "طريقة التأهل ضد كوفينتري كانت محرجة؟ لا رد فعلكم وتعليقاتكم هي المحرجة؟ كرة القدم تعتمد على النتائج ونحن وصلنا إلى النهائي وكنا نستحق ذلك ليس بسبب المباراة الماضية فقط ولكن المباريات السابقة أيضا".

وواصل "لقد فقدنا السيطرة لمدة 20 دقيقة وعانينا من بعض سوء الحظ ولكن حظنا كان جيدا بالنهاية وركلات الترجيح كانت جيدة ووصلنا للنهائي".

وتابع "الوصول للنهائي مرتين على التوالي إنجاز كبير وبالنسبة لي كمدرب لقد وصلت لنهائي الكأس 4 مرات في 4 مواسم ولكن التعليقات مشينة".

وكشف "جارناتشو خرج من المباراة الماضية لأنه عانى من مشكلة ولكن أعتقد أنه سيكون بخير وسنقيم حالة سكوت مكتومناي ولكن حالته في محل شك وكذلك ماركوس راشورد، برونو فيرنانديز كان يعاني من مشكلة أيضا في يده ولكن أعتقد سيكون بإمكانه اللعب".

وشدد "نتمنى الفوز في كل مباراة باقية وهذا هو نهج مانشستر يونايتد ونريد التأهل لبطولة أوروبية ولدينا فرصتين لذلك سواء في الدوري أو عن طريق نهائي الكأس".

وعن رد فعل أنتوني باستفزاز لاعبي كوفينتري عقب الفوز قال: "هل رأيتم رد فعل ماجواير؟ أنتوني قد تم استفزازه ولهذا أظهر ذلك الرد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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