تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:02
كتب : FilGoal
يقود صلاح محسن هجوم المصري ضد فاركو، فيما يبدأ عمرو موسى كقلب دفاع بجانب باهر المحمدي.
أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.
تشكيل المصري شهد البدء بـ صلاح محسن كأساسي في الهجوم بعد العودة من الإيقاف على خلفية الطرد.
من جهة أخرى، يبدأ عمرو سعداوي كظهير أيسر، وعمرو موسى كقلب دفاع بجانب باهر المحمدي.
ويستمر غيلاس قناوي تحت المهاجم بجانب محمد الشامي، وميدو جابر.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حارس: محمود جاد.
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.
الوسط: معتز زدام – محمود حمادة.
أمامهما: ميدو جابر – محمد الشامي – غيلاس قناوي.
الهجوم: صلاح محسن.
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