حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في غانا لمواجهة دريمز

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 16:24

كتب : إبراهيم رمضان

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك إسناد رئاسة بعثة الفريق في غانا لمواجهة دريمز إلى حسام المندوه أمين صندوق النادي.

ويلعب الزمالك أمام دريمز يوم الأحد المقبل ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي إسناد رئاسة بعثة الفريق في غانا لمواجهة دريمز إلى حسام المندوه أمين صندوق النادي.

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وكشف النادي الغاني عن فتح المدرجات الشعبية، والوسطى مجانا للجماهير، فيما ستبقى منصات كبار الشخصيات لتلبية متطلبات الأمن والسلامة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم التشادي الحاجي الأو محمد حكما لمباراة الإياب بين الزمالك ودريمز.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: التشادي الحاجي الأو محمد

حكم مساعد: الكاميروني ألفيس جوي

حكم مساعد: الإيفواري أدو هيرمان

حكم رابع: باتريس مليزار من موريشيوس

حكم تقنية الفيديو: دحان بيده

حكم تقنية الفيديو المساعد: أحمد امتياز هيرالال من موريشيوس

وتعادل الزمالك ودريمز الغاني ذهابا في ستاد القاهرة سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

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