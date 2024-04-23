أستون فيلا يمدد عقد إيمري حتى 2027

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه الإسباني أوناي إيمري.

عقد إيمري الحالي مع أستون فيلا كان يمتد لصيف 2026.

وأوضح النادي أن إيمري مدد عقده كمدرب حتى عام 2027.

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وقال إيمري في تصريحات لموقع ناديه: "استمتع بمشواري مع جماهير أستون فيلا وملاك النادي، والإدارة، وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين نفخر بهم".

وأضاف "يجب أن نحافظ على روح العمل الجاد. سنعمل على أن نصبح أفضل وأفضل".

فيما قال رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة: "نحن سعداء للغاية ونقوم ببناء منظومة رياضية حول أوناي لدعمه بهدف إعادة أستون فيلا أحد مؤسسي الدوري الإنجليزي إلى مستوياته التاريخية من العظمة".

وكانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت صباح الثلاثاء أن إدارة أستون فيلا قد تجلس مع إيمري في الصيف مجددا لتمديد العقد لمدة أطول.

وذلك بعدما اقتنع ناصف ساويرس وويس إيدينز مالكا النادي بأن إيمري قد يصبح نسخة جديدة من السير أليكس فيرجسون في النادي.

وتولى الإسباني البالغ من العمر 52 عامًا تدريب فيلا في أكتوبر 2022 وهو في طريقه لتأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا مع الوصول أيضًا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تألق إيمري مع أستون فيلا جعل بعض الأندية تسعى لإغراءه بالعمل معها، لكن أستون فيلا تحرك لإنهاء أي تكهنات.

أبرز تلك الأندية، هو بايرن ميونيخ الذي يسعى بالفعل للتعاقد مع مدرب أرسنال السابق من أجل خلافة توماس توخيل.

فقد أعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

أوناي إيمري أستون فيلا
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