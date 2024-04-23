"من أجل غانا".. دريمز يعلن فتح المدرجات مجانا للجماهير أمام الزمالك

أعلن نادي دريمز الغاني فتح مدرجات الملعب مجانا للجماهير خلال مباراة العودة أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على دريمز على ملعب "بابا يارا" مساء الأحد 28 إبريل في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

وكشف النادي الغاني عن فتح المدرجات الشعبية، والوسطى مجانا للجماهير، فيما ستبقى منصات كبار الشخصيات لتلبية متطلبات الأمن والسلامة.

وبعث النادي رسالة للجماهير: "نحث جميع عشاق كرة القدم في غانا على التجمع بأعداد كبيرة في ملعب بابا يارا الرياضي لدعم الفريق في سعيه لتحقيق التأهل التاريخي للنهائي الكبير في بطولة الكونفدرالية".

كما كشف النادي في بيانه: "سيتم الإعلان قريبا عن عدة إجراءات أخرى لضمان نجاح المباراة.. دعونا نفعل ذلك من أجل غانا الأم".

وتعادل الزمالك ودريمز الغاني ذهابا في ستاد القاهرة سلبيا دون أهداف.