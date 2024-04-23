كلوب: جوتا تعرض لإصابة جديدة ويغيب لمدة أسبوعين

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إصابة مهاجمه ديوجو جوتا من جديد.

جوتا العائد للتو من إصابة طويلة سجل في فوز ليفربول على فولام ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لسوء الحظ تعرض جوتا لإصابة في الورك، وللأسف تفاقمت".

وأضاف المدرب الألماني "سيغيب لمدة أسبوعين".

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

وتابع "لقد شعر بقليل من الألم في وركه، لكنه كان بخير. ثم بدأ المباراة الأخيرة وكان على ما يرام. إنها إصابة صغيرة ولكننا في وقت متأخر في الموسم".

وأتم "من الواضح أنها ليست لحظة رائعة لأي إصابة. لا شيء إلى حد كبير ولكنه لن يكون متاحا للمشاركة في المباريات القادمة".

وعاد جوتا للمشاركة كبديل مع ليفربول في لقاء أتالانتا بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

قبل أن يشارك ضد كريستال بالاس في الدوري ولقاء الإياب ضد أتالانتا كبديل أيضا.

وبدأ الدولي البرتغالي لقاء فولام الأخير كأساسي وسجل هدفا قبل لحظات من استبداله.

يذكر أن جوتا سجل 15 هدفا مع ليفربول هذا الموسم خلال 32 مباراة.

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