غياب هالاند وفودين عن تدريب سيتي قبل لقاء برايتون

غاب إيرلينج هالاند وفيل فودين نجما مانشستر سيتي عن تدريب الفريق السماوي يوم الثلاثاء، قبل يومين من مباراة برايتون.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس مقاطع من تدريب الفريق، ولم يظهر فيه الثنائي.

فيما لم يعلن نادي مانشستر سيتي أسباب غياب النجمين إلى الآن.

وشهد التدريب مشاركة جون ستونز.

ويحل سيتي ضيفا على برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر أرسنال وليفربول لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل.

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

5 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (75 هدفا)، سيتي (76 هدفا)، أرسنال (77 هدفا).

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