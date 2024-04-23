غياب هالاند وفودين عن تدريب سيتي قبل لقاء برايتون

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 13:37

كتب : FilGoal

احتفال هالاند مع فودين

غاب إيرلينج هالاند وفيل فودين نجما مانشستر سيتي عن تدريب الفريق السماوي يوم الثلاثاء، قبل يومين من مباراة برايتون.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس مقاطع من تدريب الفريق، ولم يظهر فيه الثنائي.

فيما لم يعلن نادي مانشستر سيتي أسباب غياب النجمين إلى الآن.

أخبار متعلقة:
أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027 سكاي: تحديد عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بـ يورو 2024 بيلد: بايرن يفاضل بين اسمين لخلافة توخيل جيسوس يعيد بونو ويستبعد كوليبالي من مواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا

وشهد التدريب مشاركة جون ستونز.

ويحل سيتي ضيفا على برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر أرسنال وليفربول لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل.

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

5 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (75 هدفا)، سيتي (76 هدفا)، أرسنال (77 هدفا).

مانشستر سيتي فيل فودين إرلينج هالاند
نرشح لكم
تين هاج: تأهلنا ضد كوفينتري لم يكن محرجا.. وأنتوني تم استفزازه لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد أستون فيلا يمدد عقد إيمري حتى 2027 كلوب: جوتا تعرض لإصابة جديدة ويغيب لمدة أسبوعين أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027 مواعيد مباريات الثلاثاء 23 أبريل.. الدوري المصري وأرسنال يواجه تشيلسي ونصف نهائي أبطال آسيا "لاعبان لا يمثلان الاحترافية".. مورينيو يهاجم ثنائي من مانشستر يونايتد رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي
أخر الأخبار
تشكيل أبطال آسيا – الدوسري يقود الهلال.. ورحيمي في هجوم العين 6 دقيقة | آسيا
يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس 7 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري - فاركو ضد المصري.. بداية المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية في مباراة تأجلت 30 دقيقة 21 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين – اشتعال المنافسة على أخر مراكز الهبوط 44 دقيقة | الكرة المصرية
انتظام زيزو وعمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية 45 دقيقة | الدوري المصري
تين هاج: تأهلنا ضد كوفينتري لم يكن محرجا.. وأنتوني تم استفزازه 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة